Gmina Puławy: Jaśniej i równiej w Niebrzegowie

Mieszkańcy Niebrzegowa w gminie Puławy doczekali się kilku potrzebnych inwestycji. Powiatowy Zarząd Dróg, korzystając z finansowego wsparcia samorządu, doprowadził do remontu blisko kilometrowego odcinka drogi prowadzącej do Bobrownik.

Tym zadaniem zająło się PRD ze Zwolenia, które wykonało także nowe zatoki przystankowe dla autobusów, a pobocza utwardziło kruszywem. W miejscowości położonej na skraju powiatu puławskiego zainstalowane zostały także nowe latarnie. Jest ich osiem, a to, co je wyróżnia, to energooszczędne lampy LED o mocy 100 Watt. – To pierwsze tego rodzaju oświetlenie na terenie gminy – podkreśla Kamil Lewandowski, szef referatu Promocji, Informacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.