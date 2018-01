Gołąb: W szkole wreszcie przestaną uczyć się na zmiany

Systematycznie zwiększająca się ilość mieszkańców gminy Puławy stała się wyzwaniem dla miejscowego systemu oświaty. Odpowiedzią na zapotrzebowanie na dodatkową powierzchnię do nauki, były dwie poważne inwestycje - zakończona w ubiegłym roku rozbudowa szkoły w Górze Puławskiej oraz budowa nowego skrzydła i sali widowiskowo-sportowej dla podstawówki i gimnazjum w Gołębiu. Ta ostatnia w tym tygodniu otrzymała pozwolenie na użytkowanie, a uczniowie po raz pierwszy mogli przeprowadzić trening na błyszczącym nowością parkiecie.

– Cieszę się, że budynek otrzymał już pozwolenie na użytkowanie. To dla nas bardzo ważny dokument, który wieńczy tę inwestycję. Oznacza, że można korzystać już z całej nowej części szkoły – mówi Radosław Kosmala, kierownik referatu infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy.

Radości nie kryje także Danuta Smaga, dyrektor miejscowego gimnazjum (wygaszanego w związku z reformą oświaty). – Wszystko bardzo mi się podoba. To jest dla nas coś wspaniałego. Dwa lata śledziliśmy tę budowę, wybieraliśmy kolory farb, wzornictwo, płytki, oświetlenie i dzisiaj traktujemy tę nową część szkoły jak własne dziecko. Te warunki, które mieliśmy do niedawna były siermiężne, a teraz nie mamy powodu, żeby się czegokolwiek wstydzić – przyznaje.

Jedną z najważniejszych zmian, na którą pozwoli rozbudowana szkoła, będzie zakończenie uciążliwej dla uczniów i nauczycieli, zmianowości. – Chcemy zrezygnować z niej już po feriach. Wcześniej będziemy musieli przenieść część wyposażenia do nowych sal dydaktycznych. Na razie będą to podstawowe sprzęty, które umożliwią przeprowadzanie lekcji, jak ławki i krzesełka. Uzupełnianie pomieszczeń o nowe meble, tablice i pomoce naukowe potrwa do końca wakacji. We wrześniu wszystko powinno już wyglądać tak, jak sobie wymarzyliśmy – informuje dyrektor Smaga.

Oprócz czterech nowych sal lekcyjnych i pracowni informatycznej, w nowym skrzydle otwarta zostanie również przestronna, nowoczesna biblioteka szkolna z czytelnią (lektury uczniowie będą mogli czytać siedząc na wygodnych pufach i kanapach). W budynku znalazło się również miejsce na szatnie, toalety, gabinety dyrektorskie (zaplanowano dwa, bo nie spodziewano się reformy oświaty). – Ale na pewno poradzimy sobie z sensownym zagospodarowaniem jednego z nich. Być może znajdzie się tam sala konferencyjna – zapewnia dyrektor.

Warta odnotowania jest także nowa sala sportowa, która posiada już wyposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć w-f. Oprócz parkietu do gier, w obiekcie zainstalowano trybuny stałe o powierzchni ponad 200 miejsc siedzących. Do organizacji wydarzeń artystycznych przyda się z kolei schowana w jednej ze ścian scena. Po rozbudowie, powierzchnia całego budynku wzrosła trzykrotnie, a kubatura przekroczyła 13 tys. metrów sześciennych. Wartość inwestycji to ponad 6,2 mln złotych.