Jak zostać pilotem drona? Rekrutacja w Szkole Orląt

Ministerstwo Obrony Narodowej wciąż nie określiło liczby miejsc w tegorocznym naborze na I rok studiów wojskowych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. Jak udało się nam ustalić, MON podejmie decyzję w tej sprawie w najbliższych dniach. Nieoficjalnie mówi się o 120 miejscach.

Mimo to uczelnia już rozpoczęła przyjmowanie dokumentów. Ten proces potrwa do 31 marca. Do tego dnia wszystkie osoby chętne na studia wojskowe w WSOSP, muszą złożyć wniosek do rektora-komendanta szkoły o powołanie do służby kandydackiej. Później te osoby otrzymają skierowania na badania lekarskie. Ich pomyślne przejście warunkuje dostanie się do kolejnego etapu rekrutacji. Wtedy będą już analizowane wyniki matury, przeprowadzany test ze sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna.

Badania lekarskie są prowadzone w dwóch etapach. Pierwszy to badanie w Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, która wyda orzeczenie o zdolności lub przeciwwskazaniach do zawodowej służby wojskowej. Drugi, to specjalistyczne badania w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie

Hitem tegorocznego naboru mogą być studia dla pilotów bezzałogowych aparatów powietrznych, potocznie dronów. – Są to bardzo ciekawe studia, przyszłościowe – mówił Mateusz Wtykło, student I roku dla pilotów bezzałogowych aparatów powietrznych podczas sobotniego pikniku „Bezpieczna Polska”. Ciekawostką jest to, że kandydaci na te studia muszą mieć taką samą kategorię zdrowia, jak przyszli piloci śmigłowców.

W Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe, kursy doskonalenia zawodowego oraz kursy kwalifikacyjne na kolejny stopień wojskowy.

Na Wydziale Lotnictwa można wybrać kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka lub dwustopniową nawigację. Na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki można wybrać dwustopniowe studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (studenci cywilni) lub Logistyka (także studenci wojskowi). Teraz trwa rekrutacja na studia wojskowe. Natomiast na przełomie maja i czerwca rozpocznie się rekrutacja elektroniczna na studia cywilne.