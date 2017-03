Jest hotel, jest sala weselna, będzie SPA?

Czy do nowego hotelu i sali weselnej dołączy basen i SPA? (fot. Radosław Szczęch)

Jak udało nam się ustalić, nowy basen oraz połączony z nim kompleks SPA może powstać przy ul. Dęblińskiej. To właśnie o tę lokalizację pytał projektant, który odwiedził Starostwo Powiatowe w Puławach. Pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa nie chcą jednak zdradzać szczegółów tych rozmów.

Oficjalnie do zamiarów dotyczących tego przedsięwzięcia nikt się nie przyznaje, ale nam udało się ustalić, że chodzi o firmę Euro-Trans. Przedsiębiorstwo prowadzone przez Ewę Janiszek w ostatnich latach należało do najpoważniejszych inwestorów w Puławach. Przy ul. Dęblińskiej firma postawiła niedawno nowy hotel (Oskar) i przebudowała istniejące zabudowania na salę weselną (Gościniec nad Wisłą). Tym razem w planach znalazła się budowa nowego basenu i kompleksu SPA.

– Byłoby to coś, czego w tym mieście jeszcze nie ma – nieoficjalnie mówią pracownicy firmy.

Sama Ewa Janiszek, prezes Euro-Trans, do sprawy na razie nie chciała się jednak odnosić.

Projektu budynku jeszcze nie ma, a co za tym idzie, nie złożono jeszcze wniosku o pozwolenie na budowę. Otwarte pozostaje także pytanie o dokładną lokalizację nowego basenu ze SPA. Nie jest tajemnicą, że nowe obiekty w Puławach, należące do Euro-Trans, sąsiadują z placem po puławskim PKS, więc ten kierunek wydaje się w tym przypadku najbardziej prawdopodobny.

A czym właściwie jest SPA? Nazwa pochodzi o łacińskiego „salus per aquam”, czyli zdrowie przez wodę. Współcześnie to miejsce, w którym kuracjusze mogą zażywać poprawiających zdrowie kąpieli, masaży, relaksować się w jacuzzi, itp. Puławianie, którzy mieli ochotę skorzystać z tego rodzaju przypadku dzisiaj muszą wyjeżdżać z miasta np. do Nałęczowa, czy Lublina.