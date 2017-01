Kazimierz Dolny: Lista gminnych inwestycji

Najważniejszą inwestycją w tym roku nadal będzie budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym. Przeznaczono na to 3,2 mln. zł. Kosztowne będą też drogi. Chodzi o przebudowę dróg powiatowych w miejscowościach Cholewianka, Jeziorszczyzna i Kolonia Rzeczyca, na które ze środków gminy pójdzie 975 tys. zł.

Z kolei w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych mieszkańcom MOF Miasta Puławy” za 375 tys. zł ma powstać ścieżka rowerowa i kładka przez rzekę Bystrą.

W tym roku gmina chce także urządzić zaplecze boiska w Wierzchoniowie (142,4 tys. zł), wykonać termomodernizację budynku świetlicy w Parchatce – 108 tys. zł, przebudować ul. Słoneczną w Kazimierzu Dolnym – 100 tys. zł oraz drogę gminną Parchatka-Zbędowice – 90 tys. zł.

Rozwój usług elektronicznych na terenie gminy pochłonie 83 tys. zł, oświetlenie odcinka drogi powiatowej od Bochotnicy do Kazimierza Dolnego – 80 tys. zł, a budowa placu zabaw w Kazimierzu Dolnym – 77 tys. zł.

Po 50 tys. zł pójdzie na wykonanie ekspertyzy i opracowanie dokumentacji modernizacji budynku „Strażnicy”, adaptację zabytkowej dzwonnicy na działania kulturalno-turystyczne, przebudowę ul. Szkolnej wraz z infrastrukturą oraz modernizację chodników w centrum Kazimierza. Nieco więcej, bo 53 tys. zł pójdzie na utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w Bochotnicy.

Mniej kosztowne będą rozbudowa sieci wodociągowej (Dąbrówka, Mięćmierz, Okale – 15 tys. zł) i projekt „Energia odnawialna dla gminy Kazimierz Dolny” (17 tys. zł).

Łączna kwota dochodów na ten rok przekroczy 30 mln zł (dochody bieżące to 24,8 mln zł, a dochody majątkowe ok. 5,1 mln zł). Planowane wydatki przekroczą 34 mln zł, co spowoduje wzrost deficytu budżetowego do 4 mln zł.