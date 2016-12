Kazimierz Dolny: Nowy plac zabaw i świetlica

Projekt budowy placu zabaw przy ul. Nadrzecznej w Kazimierzu Dolnym jako jedyny z zakwalifikowanych otrzymał 12 punktów. Stare, nie nadające się już do użytku urządzenia mają zastąpić nowe zabawki dostosowane zarówno do dzieci od 12 miesiąca, jak i starszych - do 14 roku życia.

W wyborze odpowiednich sprzętów pomagali sami mieszkańcy Kazimierza. Projekt przewiduje także wymianę piasku. Wartość projektu to blisko 78 tysięcy złotych. Gmina wnioskuje o dofinansowanie na poziomie ok. 63 proc. (49,5 tys. zł).

Z kolei na przebudowę i termomodernizację świetlicy w Parchatce potrzeba ok. 192 tys. zł. Dofinansowanie ma być również na poziomie 63 proc. i wyniesie 122,3 zł.

Teraz projekty będzie weryfikował urząd marszałkowski pod względem formalnym, merytorycznym oraz ponownie pod względem zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ma na to trzy miesiące.

W październiku i listopadzie Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” prowadziła nabór wniosków o dofinansowanie projektów budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej. W sumie wpłynęło 16 wniosków, z których ostatecznie zostało wybranych 8.