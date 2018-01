Kazimierz Dolny wyda pieniądze na szkołę, drogi i chodniki

W tegorocznym budżecie najbardziej kosztowną inwestycją będzie budowa szkoły. W tym roku przeznaczono na to milion złotych (plus 600 tysięcy złotych rządowej dotacji).

Sporo pieniędzy pójdzie też na budowę chodników oraz remonty i budowę dróg – łącznie około 3 mln zł. Miasto chce wybudować chodniki w Parchatce, Bochotnicy, Skowieszynku, Wierzchoniowie, Dąbrówce i centrum miasteczka. Z kolei remonty dróg zaplanowano w samym Kazimierzu (od skrzyżowania Kwaskowej Góry z Czerniawami do wylotu wąwozu Na Wiktora, na ulicach Słonecznej, Szkolnej, Nadwiślańskiej oraz utwardzenie wąwozu na Niezabitowskiego) i na terenie gminy (w Bochotnicy, Rzeczycy, Wierzchoniowie, Parchatce, Węgiercu oraz drogę z Parchatki do Zbędowic).

Dochody gminy mają wynieść ok. 29 mln zł, a wydatki ok. 32 mln zł. Deficyt wyniesie 3,2 mln zł i jest mniejszy o blisko połowę w porównaniu do ubiegłego roku.