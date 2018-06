Kolejna tragedia nad wodą. Zginął w zbiorniku wodnym koło S17

Około godz. 14 policjanci dostali zgłoszenie, że w pobliżu trasy S17 na zbiorniku wodnym powstałym po wyrobisku piachu topi się mężczyzna.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 35-latek z gm. Baranów wybrał się z dwoma znajomymi nad wodę, gdzie wspólnie spożywali alkoholi i kąpali się. W pewnym momencie 35-latek postanowił przepłynąć na drugi brzeg zbiornika. Po kilku minutach koledzy zauważyli, że ich znajomy pływa twarzą do dołu. Zaczęli go wołać. Gdy nie reagował, z pomocą przypadkowego świadka wyciągnęli go na brzeg i powiadomili służby. Rozpoczęli też resuscytację, którą następnie, do czasu przyjazdu pogotowia kontynuowali strażacy.

Pomimo długo prowadzonej reanimacji nie udało się uratować mieszkańca gminy Baranów. Na miejscu, policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności. Ciało mężczyzny zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Lublinie celem przeprowadzenia sekcji zwłok.

Policja apeluje o rozwagę podczas przebywania nad wodą – chwila nieuwagi, brak rozsądku czy wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu może doprowadzić do tragedii