Końskowola: Gminno-powiatowa współpraca drogowa

Odcinek od drogi krajowej nr 12 (przy kościele) do ul. Młyńskiej w Końskowoli jeszcze w tym roku ma zostać wyremontowany. Zmieni się nawierzchnia, chodniki i oświetlenie. Projekt zakłada również montaż kanalizacji deszczowej oraz powstanie nowych miejsc postojowych.

Mimo że ulice, o których mowa mają status dróg powiatowych, to właśnie gmina wystąpiła z inicjatywą ich remontu. W ramach oferty lokalnych władz, Końskowola sfinansuje część kosztów całego przedsięwzięcia oraz weźmie na siebie odpowiedzialność inwestorską. Powiat ma przekazać gminie 615 tys. złotych na ten cel.

Ile pieniędzy trzeba będzie do tej sumy dołożyć, okaże się po przygotowaniu kosztorysu i zakończeniu przetargu. Władze gminy liczą na to, że część środków na to zadanie otrzymają w ramach programu rewitalizacji starego rynku. Mowa o kwocie 2,7 mln złotych, za które oprócz remontu fragmentu ulicy, powstać miałaby m.in. nowa płyta rynku wraz z oświetleniem, zielenią i małą architekturą.

Bez względu na to, czy te fundusze Końskowola otrzyma, ulice Rynek i Żyrzyńska zostały już przeznaczone do remontu. – Przebudowane zostaną linie energetyczne, powstanie nowe oświetlenie, kanały technologiczne, kanalizacja deszczowa, chodniki, miejsca parkingowe. Zrobimy to naprawdę kompleksowo – podkreśla Stanisław Gołębiowski, wójt Końskowoli.

Oczywiście zmieni się również nawierzchnia, która obecnie pozostawia wiele do życzenia. Przetarg, jak zapewnia wójt, ruszy jeszcze w tym roku, ale prace, z uwagi na szeroki zakres, będą trwały dłużej. Z remontu drogi zadowoleni powinni być również mieszkańcy Młynek i Sielc oraz przyszli użytkownicy powstającego w ramach S12 węzła w pobliżu tej ostatniej miejscowości. Warto dodać, że Sielczanie liczą również na remont kolejnego odcinka drogi w kierunku ich miejscowości. Ten, jak zapowiada wójt Gołębiowski, ma być wykonany w przyszłym roku.