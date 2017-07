Koperta w lodówce może cię uratować

Koperty są plastikowe, a w ich wnętrzu znajduje się karta-formularz, którą powinien wypełnić lekarz. Całość należy opatrzyć naklejką informacyjną i schować do lodówki lub przypiąć do jej drzwi. Gdy jej posiadacz będzie potrzebować pomocy, lekarz lub ratownik, który przyjedzie na miejsce, otrzyma komplet najważniejszych informacji. Chodzi o przyjmowane leki, przebyte choroby, grupę krwi, uczulenia, a także wiek, numer PESEL, czy kontakt do najbliższych.

– Na Zachodzie ten system działa z powodzeniem od lat i chciałbym przenieść go również do naszej gminy. Koperty otrzymają osoby starsze, samotne i przewlekle chore – mówi Krzysztof Brzeziński, wójt gminy Puławy.

Koperty do wytypowanych osób dostarczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz sołtysi. Pomoc w wytypowaniu mieszkańców, którzy powinni je otrzymać będą nieść również proboszczowie lokalnych parafii.

Jak podkreślają pracownicy urzędu gminy w Puławach, obdarowani „kopertami życia” powinni zwracać uwagę na rzetelność danych oraz ich aktualność (w razie potrzeby wydawane będą nowe). Lekarze rodzinni z lokalnych przychodni zostali już poproszeni o przychylność dla pacjentów, którzy poproszą o wypełnienie kart. Informacje o wprowadzenie kopert trafiły również do puławskiego SP ZOZ. Chodzi o to, żeby ratownicy medyczni wiedzieli o tym, że warto sprawdzić lodówkę w trakcie interwencji.