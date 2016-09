Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się zapowiadana wymiana krzesełek na stadionie przy ul. Hauke-Bosaka. W ogłoszony w sierpniu przetarg pod koniec ubiegłego tygodnia został unieważniony. Wydział Inwestycji puławskiego magistratu prawdopodobnie rozpisze nowy, ale termin nie został jeszcze ustalony.

– Cały czas analizujemy tę sprawę. Jeśli okaże się, że winą braku zainteresowania firm były zbyt wysokie wymagania dotyczące siedzisk, nie wykluczam wprowadzenia zmian w ich specyfikacji – mówi Krzysztof Szczepański, kierownik Wydziału Inwestycji.

Wartość wymiany około 4 tysięcy siedzisk szacowana jest na 300 tys. złotych. Koszty miasto pokryje z funduszu gwarancyjnego udzielonego na stadion przez jego wykonawcę, firmę Mostostal. Co ciekawe, decyzja o konieczności wymiany krzesełek zapadła trzy lata temu.

– Zamontowane siedziska mają tę wadę, że nie utrzymały koloru. Odbarwienia zaobserwowaliśmy kilka lat temu, ale na nasze pisma do wykonawcy z prośbą o usunięcie usterek nie przynosiły efektu. W związku z tym postanowiliśmy zrobić to sami – wyjaśnia kierownik Szczepański.

Co prawda gwarancja na stadion już się skończyła, ale wada krzesełek została zgłoszona do wykonawcy jeszcze w trakcie jej trwania. To oznacza, że miasto nadal może dysponować funduszem gwarancyjnym w kwocie 500 tys. złotych i z tych środków zrealizować planowaną wymianę. Zdaniem pracowników puławskiego magistratu, zabezpieczone środki powinny wystarczyć na demontaż starych siedzisk, ich utylizację, a także na zakup i założenie nowych. Problem tylko w tym, że na razie brakuje chętnych na podjęcie się tego zadania.