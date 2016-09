Księżna Czartoryska honorową puławianką

Przedstawicielka książęcego rodu Czartoryskich otrzymała honorowe obywatelstwo na wniosek prezydenta Janusza Grobla, przewodniczącej rady miasta, Bożeny Krygier i dyrektor I LO, Beaty Trzcińskiej-Staszczyk.

– Biorąc udział w licznych spotkaniach w kraju i za granicą podkreśla więzi rodziny Czartoryskich z miastem Puławy, stając się w ten sposób najlepszym ambasadorem naszego miasta – argumentowali wnioskodawcy.

Okazją do wręczenia medalu i odznaki „honorowego obywatela miasta” była obecność księżnej podczas sobotnich uroczystości w Puławskim Ośrodku Kultury, związanych ze stuleciem I LO.

– Przyjmuje to wyróżnienie z pokorą, zdając sobie sprawę, że jest to w zasadzie tytuł, który otrzymuje księżna Izabela. Przyjmuję go w jej imieniu oraz jej potomków. To, że właśnie Puławy mnie odznaczają, jest tym bardziej miłe, że to miasto zaznaczyło się w historii Polski w znaczeniu kulturalnym, wojennym i społecznym – powiedziała ks. Barbara Czartoryska.