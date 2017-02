Kto często interpeluje, a kto nie ma żadnych spraw. Sprawdzamy aktywność puławskich radnych

Sprawdziliśmy, ile zapytań i interpelacji złożyli poszczególni radni puławskiej rady miasta w ubiegłym roku. Najbardziej aktywni pod tym względem byli Paweł Maj i Tomasz Kraszewski. Na drugim biegunie zestawienia znalazło się siedmioro samorządowców, którzy nie interpelowali ani razu.

Radni, którzy korzystają z tego rodzaju głosu, zazwyczaj robią to w imieniu mieszkańców, którzy to właśnie im w pierwszej kolejności zwracają uwagę na niepokojące sprawy. Co ważne, pisemne interpelacje można składać nie tylko podczas sesji, ale także pomiędzy nimi. Urząd Miasta Puławy na naszą prośbę zebrał i policzył je wszystkie (od stycznia do połowy grudnia 2016 roku).