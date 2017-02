Kto prześwietli finanse szpitala w Puławach

Szpital najpierw szukał wykonawcy zlecenia w przetargu. Wpłynęło 16 ofert, z których dyrekcja wybrała najbardziej atrakcyjną cenowo, warszawską Bilans-Rewid-Standard. Niestety, gdy jej właściciele dowiedzieli się, że rada powiatu puławskiego nie zatwierdziła ostatniego sprawozdania (za rok 2015), postawiła zupełnie inne warunki. Rewidenci zaproponowali zbadanie sprawozdania bez wydawania opinii, a następnie zmienili szczegóły oferty.

– W mojej ocenie stracili w ten sposób wiarygodność – powiedział podczas ostatniej sesji rady powiatu Piotr Rybak, dyrektor SP ZOZ. Zachęcał jednocześnie do wyrażenia zgody na powierzenie audytu za 2016 rok firmie Aures-Audyt.

Radni nie byli jednak tą informacją zachwyceni. Według radnego Andrzeja Mitruczuka, fakt, że akurat to przedsiębiorstwo wykonywało tego rodzaju zlecenia dla szpitala w przeszłości „nosi znamiona związania się zleceniodawcy z oferentem”. Samorządowcy byli zaniepokojeni także tym, że polecana przez dyrektora firma nie była drugą w kolejności pod względem ceny, a dopiero czwartą (ich oferta to 6,4 tys. zł). Radna Lidia Twardowska z kolei zwróciła uwagę na to, że to właśnie ta firma odpowiadała za badanie sprawozdań za 2014 i 2015 rok, kiedy to szpital znalazł się na krawędzi upadłości.

– Nie mamy czasu na powtórzenie tego przetargu, a ta firma jest wiarygodna – odpowiadał zaś dyrektor.

Ostatecznie za powierzeniem badania finansów firmie wskazanej przez dyrekcję zagłosowało 16 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, 2 było przeciw (Paweł Gajek, Lidia Twardowska).