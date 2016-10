Kto wystartuje do Rady Miasta Puławy? Kandydat spasował

Robert Sosik nie będzie startował w wyborach na radnego miasta Puławy. Jedynym pewnym kandydatem do startu w wyborach jest na razie Paweł Matras, asystent posła Krzysztofa Szulowskiego z PiS.

W ostatnią niedzielę listopada mieszkańcy okręgu 8 wybiorą jednego z dwóch kandydatów, który w puławskiej radzie miasta zastąpi Zbigniewa Śliwińskiego (złożył mandat i został dyrektorem Domu Chemika). Kandydatem Komitetu Wyborczego Wyborców „Przyjazne Włostowice” będzie Paweł Matras, który przed dwoma laty startował bez powodzenia do rady z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W tym roku również może liczyć na wsparcie partii. Rekomendację dla Matrasa ma wystawić klub radnych PiS, jak i poseł Krzysztof Szulowski. Ten ostatni jest jednocześnie pracodawcą kandydata, u którego w biurze Paweł Matras pełni funkcję asystenta.

Trochę mniej wiadomo o kandydacie Porozumienia Samorządowego Prawicy Puławskiej. Początkowo ugrupowanie prezydenta Janusza Grobla poparcia miało udzielić Robertowi Sosikowi, wiceprezesowi Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Teraz”. Nieoficjalnie, jednym z warunków postawienia na tego bezpartyjnego kandydata miał być jego nieoficjalny „transfer” do PSPP połączony z odcięciem się od środowiska skupionego wokół Sławomira Kamińskiego. Rozmowy z młodym nauczycielem muzyki zostały jednak zerwane. – Nie będę startował w tych wyborach. Nie doszliśmy do porozumienia – przyznaje Robert Sosik.

Kandydatem PSPP podobno ma to być za to jeden z młodych puławskich przedsiębiorców związanych z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży „Miłość”. Nazwiska obu kandydatów, zgodnie z wyborczym kalendarzem poznamy już oficjalnie do 18 października.