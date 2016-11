Które miejsca w Puławach do rewitalizacji

Ruszają konsultacje w sprawie programu rewitalizacji na najbliższe lata. Uwagi można już wnosić przez internet, a we wtorek odbędzie się debata publiczna.

Program rewitalizacji to jeden ze strategicznych dokumentów miasta, którego przyjęcie daje możliwość ubiegania się o pozyskanie unijnego dofinansowania. W odróżnieniu od inwestycji przewidzianych w budżecie miasta, tutaj mamy do czynienia z zamierzeniami długofalowymi.

Puławy zostały podzielone na kilka obszarów. Każdy został opisany, przeanalizowany metodą słabych i mocnych stron, a rewitalizacji nadano szereg celów. Przykładowo dla os. Niwa są to m.in. wzrost aktywności ludzi starszych, czy zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych.

Na liście planowanych inwestycji znajdziemy m.in: rewitalizację terenów po dworcu PKS (oszacowany na 20 mln zł), przychodniach, szkołach i terenu przy szpitalu (10 mln zł), zagospodarowanie błoni, przebudowę Domu Chemika (za 50 mln zł), czy fontanny na Placu Chopina. Kompleksowa rewitalizację osady pałacowo-parkowej może kosztować 15 mln złotych. W sumie uwzględnione zostały 43 projekty na łączną sumę ponad 160 mln złotych.

Rozpoczęły się konsultacje w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Uwagi można zgłaszać drogą elektroniczną poprzez formularz, który znajdziemy na stronie internetowej Urzędu Miasta. Zainteresowani mieszkańcy mogą również wziąć udział w zaplanowanej na 29 listopada debacie publicznej w sali konferencyjnej urzędu. Początek o godz. 16.