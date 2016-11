Puławy: Lodowisko ma być gotowe na Mikołaja

Prezydent Janusz Grobel wyjaśnił, że start lodowiska będzie uzależniony od panującej na zewnątrz temperatury. Chodzi o to, żeby uruchamiając zbyt wcześnie, nie narażać miasta na wyższe koszty związane z chłodzeniem i utrzymaniem tafli.

Nadal nie wiemy tego, co najbardziej interesuje mieszkańców, czyli ile kosztować będą wejściówki. W Kozienicach wstęp na sztuczne lodowisko kosztuje od 4 do 6 złotych za 45 minut, a wypożyczenie pary łyżew na ten czas to 5 złotych. U naszych sąsiadów zza Wisły tafla jest o 300 metrów kwadratowych większa, niż ta, która już niedługo pojawi się w Puławach. Jej powierzchnia to 30 na 30 metrów.

Antoni Rękas, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapewnia, że wstęp na puławskie lodowisko nie będzie droższy. – Mogę powiedzieć, że nasz cennik będzie nawet atrakcyjniejszy, przewidujemy więcej kategorii biletów, m.in. dla grup zorganizowanych – zapowiada Rękas.

Wejściówki na lodowisko MOSiR prawdopodobnie będą upoważniały także do dłuższego przebywania na tafli. Projekt cennika jest już przygotowany. Czeka jeszcze na zatwierdzenie przez prezydenta.