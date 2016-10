Miał kilogram marihuany w domu. 30-latek w areszcie

W czwartek policjanci z puławskiej jednostki policji przeszukali mieszkanie 30-latka z gminy Puławy, który miał posiadać znaczne ilości marihuany. Informacje potwierdziły się. Kryminalni ujawnili łącznie ponad kilogram suszu roślinnego. Policjanci znaleźli tam ususzone łodygi i kwiatostany charakterystycznej rośliny. Po zbadaniu testerem okazało się, że jest to marihuana. Mundurowi zabezpieczyli również elektroniczne wagi.

30-latek trafił do policyjnego aresztu. Z zabezpieczonej marihuany można byłoby zrobić około 2100 porcji. Czarnorynkowa wartość to ponad 40 tys. złotych. Zatrzymany usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości oraz udostępniania innym marihuany, za co grozi mu do 10 lat więzienia. Policjanci wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie. Nie wykluczone są kolejne zatrzymania.