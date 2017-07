Miał powstać luksusowy hotel. Nie udało się, więc miasto podzieli działki

Teren pomiędzy ul. Sosnową i mjr Bernaciaka „Orlika” należy do największych, należących do miasta, niezagospodarowanych obszarów w Puławach. Władze przez lata, bezskutecznie próbowały go sprzedać, marząc o powstaniu w tym miejscu np. luksusowego hotelu, SPA itp. Zapisy planu, nie ułatwiały jednak tego zadania. Według przyjętych przez samorządowców założeń, potencjalny inwestor musiał stworzyć spójną koncepcję zagospodarowania działek, czyli wykorzystać cały, 5-hektarowy teren.

Chętnych na taką inwestycję nie było. Usługi hotelarskie rozwinęły się nad Wisłą, a nie w lesie na południu miasta. Władze podjęły więc decyzję o przystąpieniu do nowego, miejscowego planu zagospodarowania dla tej okolicy. Nowe zapisy umożliwiają nabycie i zabudowę poszczególnych działek. To, według urzędników, powinno znacznie ułatwić i przyspieszyć ich sprzedaż.

– Przedłożony projekt planu zachowuje usługowo-rekreacyjny charakter terenu w połączeniu z możliwością zagospodarowania mniejszych działek budowlanych, co umożliwi wykorzystanie potencjału rozwojowego tej części miasta – napisał w uzasadnieniu uchwały Paweł Oroń, szef Wydziału Planowania Przestrzennego.

Dokument został przez radnych przyjęty na ostatniej sesji.

Przeciw zagłosował jedynie Paweł Maj, który nazwał ten krok pozbywaniem się sreber rodowych. Jego zdaniem, Puławy nie powinny dzielić tak atrakcyjnego terenu, nawet jeśli na jego sprzedaż przyjdzie czekać kilka kolejnych lat.

Innego zdania był m.in. Ignacy Czeżyk. – Czas mijał, a z naszych planów niewiele wyszło, więc to, co robimy, to roztropny krok. Na sprzedaży działek miasto zyska konkretny pieniądz – argumentował.

Ostatecznie uchwałę poparło 18 z 19 radnych obecnych na sali.