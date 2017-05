Mieszkańcy Puław dostali dwa tysiące flag od harcerek

Drużyna "Jaguarów" z ZHP zaopatrzona we flagę i naklejki w narodowych barwach gotowa do akcji (fot. Radosław Szczęch)

Jak odnosić się do flagi, kiedy można ją wywieszać, w jaki sposób się z nią obchodzić - to tylko część pytań, która we wtorek przechodniom zadawały dziewczęta z 48. Drużyny Harcerek imienia Joanny D'Arc. Napotkanym mieszkańcom harcerki rozdawały także biało-czerwone naklejki.

- Nie każdy wie, że flagę trzeba traktować z szacunkiem, że np. nie wolno umieszczać na niej żadnych napisów. My dzisiaj będziemy zadawać pytania dotyczące flagi i rozdawać biało-czerwone naklejki z naszą flagą. Mamy ich 2 tysiące - mówi Ola Kopeć, zastępowa puławskich"Jaguarów".

Organizatorem akcji jest Związek Harcerstwa Polskiego, który regularnie angażuje się w różnego rodzaju patriotyczne happeningi z okazji Święta Flagi Państwowej. Kilka lat temu harcerze rozdawali przechodniom biało-czerwone baloniki i kotyliony.