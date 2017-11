Mikołaje pobiegną dla bezdomnych

Ruszają zapisy do tegorocznej edycji Charytatywnego Biegu Mikołajów w Puławach. Wyścig rozpocznie się przy Pałacu Czartoryskich. Warunkiem uczestnictwa jest podarek – żywność dla podopiecznych schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Rybackiej.

Każdy, kto chce pomóc osobom potrzebującym, a przy okazji pobiegać w nietypowym stroju św. Mikołaja powinien wziąć udział w tym biegu. Impreza odbędzie się w niedzielę, 3 grudnia. Strój nie jest obowiązkowy, ale wskazany. Na ogół wystarczy czerwona czapka, ale osoby w pełnym rynsztunku, z workami i białym brodami, dodają imprezie kolorytu.

Organizator, czyli fundacja BezMiar, zaprasza zarówno dzieci, jak i dorosłych. Te pierwsze na starcie (przy Pałacu Czartoryskich) pojawią się już o godz. 11. Godzinę później wystartuje bieg główny na 7 kilometrów. Meta – przy schronisku dla bezdomnych im. św. Brata Alberta przy ul. Rybackiej. Na Mikołajów czekać będzie tam ognisko oraz medale.

Warunkiem uczestnictwa jest przyniesienie ze sobą konserwy dla potrzebujących (należy je zostać w Biurze Zawodów) oraz wniesienie opłaty startowej. Warto się pospieszyć, bo do końca listopada jej cena to tylko 10 złotych, na dzień przed zawodami stawka rośnie do 20 zł, a w dniu zawodów. Liczba miejsc jest ograniczona.