Miłośniczki zwierząt drą koty. Spór dotyczy podziału dotacji

Anna Filipowska (po lewej) domaga się, żeby centralne organy towarzystwa zdymisjonowały Wiolettę Sandomierską i doprowadziły do nowych wyborów. Wioletta Sandomierska (po prawej), nowa prezes towarzystwa, zapewnia, że wszystko, co robi, ma umocowanie prawne, a osoby, które skreśliła z listy członków TOZ zasłużyły sobie na to łamiąc regulamin organizacji