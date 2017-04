MZK Puławy w Wielkanoc. Jak kursują autobusy w święta?

Sobota

Linia nr 8 kursuje do godziny 12.30, pozostałe linie kursują bez zmian według rozkładu.

Niedziela, poniedziałek

Zawiesza się kursy linii: * 1: Włostowice-Pętla z godz. 19.22, ZA Dyrekcja z godz. 19.52, kurs z godz. 20.51 na odcinku z Kazimierza do Włostowice – Pętla; * 5: ul. Piłsudskiego z godz. 6.46 i Opatkowice z godz. 7.21; * 6: Zagrody z godz. 4.50, Młynki z godz. 19.00 i 22.45, ZA Dyrekcja z godz. 18.08, kursy z godz. 6.02 i 6.45 na odcinku Końskowola-Młynki-Końskowola, Dęblińska MZK do Skowieszyn-Pętla z godz. 8.32 i Skowieszyn-Pętla z godz. 8.57; * 12: Żyrzyńska Nadleśnictwo z godz. 19.38, Kazimierz Dolny z 20.27, kurs z Żyrzyńska Nadleśnictwo z godz. 20.05 skraca się do Włostowice – Pętla; * 15: Żyrzyńska Nadleśnictwo do Bobrownik z godz. 16.30 i z Bobrownik z godz. 17.23.

Skraca się czas kursowania następujących linii: * 3 kursuje od godz. 8.28 do 16.30; * 6 kursuje od godz. 5.20 z Końskowola Rynek do 22.34 Końskowola – Lubelska; * 11 kursuje od godz. 7.34 do 19.48; * 16 kursuje od godz. 8.00 do godz. 18.01; * 17 kursuje od godz. 8.49 do godz. 17.45.

Rozkłady linii 2, 4, 14, 19, 21, 22, 31 nie ulegają zmianie. W dniach 14, 18 kwietnia autobusy kursują wg rozkładu jazdy dla ferii i wakacji.

Szczegółowe informacje o rozkładzie jazdy pod nr tel. (81) 886-87-53 przez całą dobę.