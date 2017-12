Napaść na autostopowiczkę w Nałęczowie: Narzucił jej coś na głowę i zaatakował

Do kolejnej napaści na młodą kobietę doszło we wtorek wieczorem, w rejonie ul. Wyżynnej w Lublinie

We wtorek przed południem 24-latka z gm. Kurów jechała z miejscowości Sadurki w kierunku Nałęczowa. Zdecydowała się na podróż autostopem. Udało się jej zatrzymać kierowcę osobowej toyoty. Tę podróż zapamięta do końca życia

W Nałęczowie chciała wysiąść z auta, ale kierowca nie chciał jej wypuścić. Dalej zdarzenia potoczyły się jak w filmie.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna narzucił coś dziewczynie na głowę i próbował ją obezwładnić. Doszło do szarpaniny. W końcu udało się jej wyrwać, otworzyć drzwi samochodu i uciec.

Natychmiast zawiadomiła mundurowych.

– Zaledwie godzinę po zgłoszeniu policjanci zatrzymali kierowcę podejrzewanego o dokonanie napaści – relacjonuje mł. asp. Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowy puławskiej policji.

52-latek z gm. Nałęczów był nietrzeźwy. – Miał 1,7 promila alkoholu w organizmie – podaje policjantka.

Mężczyzna został zatrzymany. Trafił też przed oblicze prokuratora.

– Wyjaśniamy dokładne okoliczności zdarzenia. Musimy przesłuchać zarówno pokrzywdzoną kobietę, jak i mężczyznę zatrzymanego w związku ze sprawą – wyjaśnia Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. – Na obecnym etapie postępowania nie mogę mówić o szczegółach sprawy.

Napad na kobietę Czubach

Do drugiej napaści na młodą kobietę doszło we wtorek wieczorem w rejonie ul. Wyżynnej w Lublinie. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 18-letnia dziewczyna była napastowana przez ok. 50-letniego mężczyznę.

– Z relacji nastolatki wynika, że człowiek ten w przyglądał się jej, po czym szedł za nią – wyjaśnia nadkom. Renata Laszczka-Rusek, rzecznik lubelskiej policji. – W pewnej chwili mężczyzna próbował ją zaatakować. Dziewczynie udało się uciec.

Uciekł również napastnik. Dziewczyna szybko wezwała policję, ale mężczyzny nie udało się zatrzymać. Mundurowi zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu, które mogą pomóc w identyfikacji napastnika.