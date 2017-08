Jakub P. oraz Sławomir B. zostali oskarżeni o nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. W marcu tego roku mieli wymalować farbą obraźliwe napisy na murze w Puławach oraz na naczepie ciężarówki w Żyrzynie. Jeden z nich przyznał się do winy.

Jak informuje prokurator Jerzy Gałka z Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe mężczyźni obu czynów dokonali tego samego dnia, 29 marca bieżącego roku.

Według materiału dowodowego, m.in. obrazu z monitoringu, 22-letni Jakub P. oraz jego 41-letni kompan Sławomir B. z puszkami farby w dłoniach, mieli pojawić się na osiedlu Wólka Profecka w Puławach i namalować na murach napisy obrażające Romów.

– Używali wobec nich słów pogardliwych i obelżywych – precyzuje prokurator, który dodaje, że tego samego dnia obaj sprawcy pojawili się także w Żyrzynie, gdzie farbą namalowali na naczepie ciężarówki napisy, które atakowały Ukraińców.

W obu przypadkach mężczyźni zostali oskarżeni z artukułu 256 i 257, mówiącego o podżeganiu do nienawiści na tle narodowościowym. Grożą im teraz grzywny, a nawet do 3 lat pozbawienia wolności. O ich losach zdecyduje Sąd Rejonowy w Puławach, do którego wpłynął już akt oskarżenia w tej sprawie.