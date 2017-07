Nie wszystko jest za "free". 30-latek z Końskowoli odpowie za streaming

– Mieszkaniec powiatu puławskiego, co najmniej od lutego 2017 r. oferował streaming kanałów telewizyjnych kilku platform cyfrowych, bez wymaganej zgody wymienionych firm, nieograniczonej liczbie użytkowników Internetu – informuje nadkom. Renata Laszczka-Rusek, rzecznik prasowy KWP w Lublinie. – Pewnego rodzaju reklamę swojej nielegalnej działalności prowadził na portalu społecznościowym. Właśnie tam można było zobaczyć jakie strony oraz poszczególne wydarzenia sportowe, były nielegalnie „steaming-owane” w Intrenecie. Użytkownik ten reklamował się zamieszczając wpisy prowadzonych przez siebie stron: „wszystko jest za free - bez żadnych limitów czasowych i rejestracji”.

Mężczyzna na portalu społecznościowym udostępniał linki do wydarzeń sportowych. – Dany link dedykowany był do konkretnego wydarzenia sportowego emitowanego na danym kanale telewizyjnym – dodaje nadkom. Laszczka-Rusek. – Jak ustalili funkcjonariusze Cyber KWP w Lublinie – na stronach internetowych prowadzonych przez mieszkańca powiatu puławskiego organizował on streaming wszystkich polskojęzycznych kanałów sportowych. Ponadto emitowane były również wydarzenia sportowe nadawane w systemie Pay-Per-View.

Policjanci, którzy w ub. tygodniu przeszukali mieszkanie 30-latka zabezpieczyli jego sprzęt komputerowy, który teraz zostanie przekazany do analizy biegłemu sądowemu.

Mieszkańcowi Końskowoli grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.