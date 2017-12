Nie zaszczepił psa. Jaki wyrok usłyszał?

Chodzi o sprawę złego traktowania psa przez mieszkańca gminy Głowaczów na Mazowszu. Zwierzę trzymane było na krótkiej, metalowej lince przywiązanej do drzewa. Pies był wygłodzony i zaniedbany. Właściciel nie zapewnił mu obowiązkowych szczepień, a nawet prowizorycznej budy.

Nie wiadomo, jak często pies miał zdejmowaną obrożę. Po kontroli inspektora z "Przyjaznej Łapy", jego właściciel zdecydował się na jego dobrowolne oddanie. Nie uniknie jednak odpowiedzialności.

Sąd Rejonowy w Kozienicach skazał go za uchylanie się od obowiązku szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Za to wykroczenie wymierzył mu 200 złotych grzywny i obciążył kosztami postępowania sądowego.

Puławska fundacja liczy na to, że sąd, w osobnym postępowaniu, uzna go również za winnego znęcania się nad psem. Grozi za to kara do dwóch lat więzienia.

Pies, nazwany przez inspektorów "Rudolfem" ma się już znacznie lepiej. Zamieszkał u nowego właściciela, na zachodzie Polski.