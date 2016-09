NIK skontrolował szkoły zawodowe z woj. lubelskiego. Jest sporo uwag

Kontrolę przeprowadzono w ubiegłym roku, ale jej wyniki opublikowano dopiero teraz. NIK stwierdził, że system szkolnictwa zawodowego nie jest w pełni skuteczny, o czym świadczy wysoki poziom bezrobocia wśród absolwentów szkół zawodowych (41 proc.) oraz negatywna ocena posiadanych przez nich umiejętności sygnalizowana przez pracodawców. Głównym powodem takiego stanu jest niedopasowanie oferty szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy wynikające z niepełnego rozpoznania tych potrzeb i niezadowalających warunków do nauki zawodu.

NIK przyjrzał się pracy 26 powiatów i szkół zawodowych w całej Polsce.

W wystąpieniach pokontrolnych wytknięto nieprawidłowości w funkcjonowaniu Powiatu Puławskiego. Źle oceniono nie dokonanie przez niego rzetelnej weryfikacji wniosku dyrektora szkoły o uruchomienie kształcenia w zawodzie technik turystyki wiejskiej w Szkole Policealnej Nr 5 w Puławach, mimo że urzędnicy dysponowali negatywnymi opiniami powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia. Mimo to zarząd został oceniony pozytywnie. Badając sytuację w Zespole Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach NIK zauważył, że w szkole na doradcę zawodowego przypadało ponad 500 uczniów, co ograniczało możliwość indywidualnej pracy z uczniem. Stwierdzono też braki w wyposażeniu i pomocach naukowych pracowni przedmiotowych dla techników budownictwa, pojazdów samochodowych, mechaników, geodetów i informatyków. W tym ostatnim przypadku utrudnienia te spowodowały, że nie każdy uczeń korzystający z pracowni miał odrębne stanowisko komputerowe. Zauważono także brak różnych serwerowych systemów operacyjnych. W trakcie kontroli dyrektor tłumaczył, że pracownia jest w trakcie rozbudowy, a uczniowie mimo braków mieli dobry dostęp do sprzętu dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami, w których odbywali praktyki zawodowe. Mimo to, szkoła dostała pozytywną opinię.

Z kolei w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie wykryto liczne nieprawidłowości dotyczące np. braku w statusie ZS CRK postanowień dotyczących organizacji wewnątrzklasowego doradztwa oraz organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i braku niektórych pracowni wymaganych w podstawie kształcenia technika mechanizacji rolnictwa, technika weterynarii oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Mimo to ZS otrzymał ocenę pozytywną, bo doceniono m.in. bardzo dobrą zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w latach 2012-2015 średnio o 15,2 proc. lepszą niż w woj. lubelskim) oraz aktywną współpracę z firmami mającą na celu zapewnienie uczniom możliwości odbycia praktyk zawodowych.

Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono jedynie w biłgorajskim Zespole Szkół Leśnych.