NIK w RCKU w Puławach. Stowarzyszenia i pieniądze

Milionowe pomyłki w sprawozdaniach finansowych, wykwaterowywanie mieszkającej w bursie młodzieży z powodu wynajęcia pokojów do celów komercyjnych – m.in. takie uchybienia w działalności Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach wytyka Najwyższa Izba Kontroli.

Należąca do powiatu puławskiego RCKU to dość złożona pod względem organizacyjnym placówka. W jej ramach działa IV LO, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzący gimnazjum i zawodówkę, Bursa Szkolna i Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami dla dorosłych.

W RCKU działa też bardzo dużo stowarzyszeń: „Promyk”, UKS „Bursa-Puławy”, „Pogodne Życie”, „Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej” i „Barwy Tęczy”. Ich prezesami są wicedyrektorzy i wychowawcy z RCKU, a członkami nauczyciele. Księgowością wszystkich podmiotów do niedawna zajmowała się ta sama osoba, również podwładna dyrektora. Rozdzielenie funkcji księgowej placówek szkolnych i stowarzyszeń nastąpiło dopiero w lipcu ubiegłego roku, po konsultacji z zarządem powiatu.

Po co w RCKU stowarzyszenia? Dzięki nim, centrum może pozyskiwać środki dla organizacji pozarządowych, na które publiczna jednostka nie miałaby szans. Ich prezesi występują o dotacje, zgłaszają się do konkursów oraz pozyskują klientów – uczestników obozów językowych, muzycznych, sportowych itp. którzy mogą być zakwaterowani i wyżywieni. W ten sposób szkoła, posiadając dostęp do dość bogatego mienia (350 miejsc noclegowych, dwie stołówki, świetlice, sale gimnastyczno-taneczne, siłownie, pracownie, autokary), za pośrednictwem stowarzyszeń wykorzystuje je do celów komercyjnych. Za korzystanie z majątku powiatu, RCKU swoim stowarzyszeniom wystawia faktury, dzięki czemu na konto szkoły w ciągu roku trafia około miliona złotych.