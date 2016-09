Niskie zainteresowanie budżetem obywatelskim w Puławach

Dokładnie 1678 osób spośród ponad 40 tysięcy uprawnionych postanowiło skorzystać w tym roku z możliwości zagłosowania przez internet na wybrane projekty obywatelskie. Frekwencja podana przez organizatorów, czyli puławski ratusz, wyniosła 4,1 procent. Najwięcej głosów (705) oddali mieszkańcy rejonu pierwszego (os. Niwa i os. Włostowice), na kolejnych miejscach znalazły się rejony: czwarty (443 głosy), trzeci (296 głosów) i drugi (234 głosy).

Te osoby, które nie zdążyły oddać swojego głosu elektronicznie, będą mogły zrobić to metodą tradycyjną. Głosowanie „papierowe” rozpocznie się w czwartek, a zakończy w sobotę, 1 października. Urna, do której będzie można wrzucać wypełnione karty do głosowania będzie czekała na mieszkańców na parterze Urzędu Miasta.

Niestety, jak wynika z obserwacji uczestników tegorocznych spotkań z mieszkańcami miasta, poświęconych sprawom budżetu obywatelskiego, zainteresowanie tą zabawą jest dość mizerne. Doszło nawet do tego, że na spotkania poświęcone budżetowi obywatelskiemu nie przychodzili nawet autorzy projektów. Plusem jest natomiast to, że w tym roku po raz pierwszy, w związku z nowymi zabezpieczeniami, do procedury i wyników głosowania nie powinno być uwag. Po raz pierwszy też pełna pula, 2 mln złotych, zostanie przeznaczona na zadania niezwiązane ze służbą zdrowia i wyposażeniem placówek oświatowych.

Niwa i Włostowice osobno?

W dyskusjach dotyczących budżetu obywatelskiego coraz głośniej słychać propozycję podzielenia największego rejonu miasta na dwie osobne części. Mieszkańcy rejonu pierwszego, w którym obecnie znajduje się zarówno os. Niwa, jak i os. Włostowice, uważają, że osobno mieliby większe szanse na realizację obywatelskich inwestycji. Obecnie te dwa osiedla muszą ze sobą rywalizować, na czym tracą zarówno jedni, jak i drudzy. Argumentem podnoszonym przez mieszkańców jest także odrębność tych dwóch obszarów, których potrzeby nie nakładają się na siebie. Jeśli idea budżetu zostanie zachowana, być może władze Puław zdecydują się na wprowadzenie tej poprawki, czyli dodanie dodatkowego, piątego rejonu.