Nowa galeria handlowa powstanie w Puławach. Będzie miała podziemny parking

Plan budowy nowej galerii handlowej powstał, gdy jeden z prywatnych przedsiębiorców pozyskał działki przy Centrum Handlowym YETI. Na pustym placu pomiędzy ul. Piłsudskiego i Centralną, przed ogromną ścianą zasłoniętą obecnie reklamami marek odzieżowych, w przyszłości stanie zupełnie nowy obiekt. To może być urbanistyczna dominanta, która zamknie pierzeję obu puławskich arterii.

Do niedawna teren, o który chodzi, należał do kilku właścicieli, więc o jego sensownej, kompleksowej zabudowie nie było mowy. Istniejący plan zagospodarowania przewidywał w tym miejscu przede wszystkim funkcje usługowe. Teraz, o ile pozwoli na to rada miasta, zostaną one rozszerzone o handel i to w wymiarze ponad 2 tys. metrów kwadratowych.

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego Paweł Oroń tłumaczy, że tego rodzaju zapisy w studium, ze względu na gabaryty nowego budynku, są konieczne. – Będzie to obiekt dwu lub trzykondygnacyjny, który stanie nie działce o powierzchni 3 tys. metrów kwadratowych, więc ograniczenie funkcji handlowej do 2 tysięcy byłoby niewystarczające. Pamiętajmy o tym, że na tę powierzchnię składać się mogą dziesiątki różnych sklepów – mówił urzędnik.

Puławscy radni w większości do planów inwestora podchodzą ze zrozumieniem i nadzieją. – Ja liczę na to, że w końcu zasłonięta zostanie ta „ściana płaczu” która wita wjeżdżających do Puław – mówił radny Stefan Śliwczyński (PiS). – Dzięki tej inwestycji powstaną nowe miejsca pracy – zauważył Piotr Sadurski (PO). Zofia Bojarska (PiS) z kolei przyznała, że liczy na to, że będzie to ładny obiekt. Samorządowcy zwrócili uwagę również na jego skomunikowanie. Radnym zależy na tym, że by dojazd do budynku był wygodny i bezpieczny.

Do koncepcji budowy kolejnej galerii handlowej nie jest przekonana przewodnicząca komisji gospodarki, Halina Jarząbek (PiS). – Mieszkańcy są przeciw budowie tego rodzaju obiektów. W tym miejscu taki budynek może powodować problemy z przepływem powietrza – mówiła radna, która nie podparła swoich tez żadnymi argumentami. Była jedynym samorządowcem w komisji, który tak krytycznie przyjął informację o planach związanych z powstaniem nowego centrum handlowego.

Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądać centrum handlowe. Paweł Oroń poinformował, że pod budynkiem znajdzie się parking podziemny, a wjazd do niego pozostanie prawdopodobnie w tym samym miejscu, czyli od ul. Centralnej.