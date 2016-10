Nowa hala w Puławach coraz bliżej

Ruszyła procedura zmierzająca do wydania decyzji o tzw. środowiskowych uwarunkowaniach dla nowej hali widowiskowo-sportowej w Puławach. To dokument konieczny do otrzymania pozwolenia na budowę, a to z kolei jest potrzebne do uzyskania ministerialnego dofinansowania inwestycji.

Procedura ruszyła w ostatni piątek, na wniosek Janusza Gąsiorowskiego, architekta i autora koncepcji nowej hali. Założenia są takie, żeby na początku przyszłego roku, po konsultacjach społecznych, prezydent wydał decyzję środowiskową, a najpóźniej do marca hala otrzymała pozwolenie na budowę. To, jak wyjaśniają puławscy urzędnicy, jest jednym z warunków, które Puławy muszą spełnić, by móc ubiegać się o ministerialne pieniądze na budowę tego obiektu.

Na razie puławska hala widowiskowo-sportowa znajduje się na liście inwestycji przewidzianych do realizacji. Teraz chodzi o to, by Ministerstwo Sportu wpisało ją na krótszą listę zadań priorytetowych, które dofinansowanie mogłyby otrzymać już w przyszłym roku.

Przypomnijmy, że hala ma powstać przy ul. Lubelskiej, na placu po dawnym tartaku, a mecze np. piłki ręcznej będzie mogło oglądać w niej ponad 3300 kibiców. Wewnątrz znaleźć mają się także dwa bary szybkiej obsługi, siłownia, sala do areobiku, pomieszczenia klubowe (w tym dla ciężarowców), szatnie, sala konferencyjna, gabinet lekarski, garderoba dla artystów, czy stanowiska komentatorskie. W przyszłości możliwe byłoby także jej połączenie z nowym, planowanym w jej pobliżu, basenem. Jej koszt szacowany jest na około 50 mln złotych.

Dzięki nowej hali mieszkańcy miasta mieliby większą możliwość zakupu biletów na mecz ekstraklasowych Azotów. Dzisiaj to prawie niemożliwe z uwagi na niewielką widownię. Dzięki hali, możliwe byłyby także częstsze transmisje telewizyjne spotkań tego klubu. Z nowego obiektu mogłaby też korzystać np. reprezentacja aby rozgrywać mecze międzypaństwowe. Miasto zyskałoby także pierwszy, zadaszony obiekt zdolny do organizacji imprez masowych, np. koncertów, festiwali, co byłoby szczególnie potrzebne w czasie przebudowy sali widowiskowej Domu Chemika.