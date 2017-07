Nowa sala gimnastyczna i boiska przy SP 3 w Puławach

Zgodnie z założeniami budynek szkoły znajdującej się przy ul. Jaworowej w Puławach zostanie rozbudowany o salę gimnastyczną wraz z zapleczem i łącznikiem do głównego obiektu. Znajdzie się w niej pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej lub koszykówki, które będzie można dzielić na mniejsze. Parkiet będzie dostosowany także do gry w siatkówkę. W sali znajdą się także szatnie, toalety, pokój dla nauczycieli lub sędziów, czy magazyn na sprzęt sportowy. Na zewnątrz przewidziano z kolei cały kompleks boisk sportowych, w tym do piłki ręcznej oraz osobne do koszykówki i siatkówki. Ich nawierzchnia ma być poliuretanowa, podobnie jak odcinek 60-metrowej bieżni. Zaprojektowane przez „Markę” zostać ma także otoczenie boisk z chodnikami, drogami pożarowymi, oświetleniem, czy odprowadzeniem wody. Całość będą uzupełniały nowe nasadzenia zieleni, ławki, kosze, stojaki na rowery itp.

Na przygotowanie dokumentacji puławska pracownia potrzebuje niecałych 3,5 miesiąca. Puławscy architekci byli jedynymi, którzy przystąpili do przetargu. Wartość prac projektowych to ponad 195 tysięcy złotych, czyli niemal dokładnie tyle, ile na to zadanie miały zamiar wydać władze miasta. Budowa nowej sali gimnastycznej i boiska dla SP nr 3 może rozpocząć się w przyszłym roku.