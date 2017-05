Nowa wiceprezes PSM: Miejsca parkingowe to odwieczny problem

• Co według pani należy dzisiaj do priorytetów inwestycjnych PSM, wyzwań przed którymi stoi spółdzielnia?

Pierwsza rzecz to drogi pożarowe i dostosowanie poszczególnych budynków do nowych przepisów. Druga sprawa to obowiązki wynikające z ustawy, czyli dopuszczenie innych podmiotów do naszej infrastruktury teletechnicznej. Wyzwaniem z pewnością będzie także konieczność poradzenia sobie z problemami, które przynosi życie. Sama czekam m.in. na zmiany dotyczące funkcjonowania spółdzielni, które zapowiedzieli posłowie z ugrupowania Kukiz’15.

• Czy PSM planuje w najbliższym czasie budowę nowych bloków lub parkingów?

Nasza spółdzielnia nie ma obecnie terenów do budowy nowych budynków, więc ekspansji w zakresie nowego budownictwa na pewno nie będzie. Jeśli chodzi o miejsca parkingowe to jest odwieczny problem. Często mówię, że gdyby teren, którym zarządzamy był pusty, każdy budowany przez nas blok miałby podziemne miejsca parkingowe i odpowiednią ilość postojowych na powierzchni, co na pewno rozwiązałoby ten problem. Dzisiaj robimy wszystko co możemy, starając się regularnie zwiększać ilość nowych miejsc wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Nawet o sześć, siedem, czy dziesięć.

• Spółdzielnia to także oferowana przez państwa telewizja kablowa i internet. Czy w tym roku możemy spodziewać się wzrostu prędkości przesyłu danych, czy nowych kanałów?

Modernizacja internetu jest w trakcie realizacji. Osiedle Kołłątaja jest już w całości dostosowane do nowych prędkości, a w dalszej części zajmiemy się osiedlem Kaniowczyków. Cały czas będziemy starali się podnosić prędkość oferowanego przez nas internetu. Co do telewizji to technologia DVB-T będzie stopniowo wypierana przez DVB-C, ale to będzie zależało także od możliwości jej odbioru przez naszych abonentów. Najtańszy pakiet z pewnością nie ulegnie zmianie. Możemy zastanowić się jedynie nad dołożeniem do niego kilku nowych kanałów. Myślimy także nad szerszą pakietyzacją tematyczną, tak by nasi abonenci mogli dokupować sobie np. zestawy kanałów muzycznych, sportowych, czy przeznaczonych dla dzieci. To wszystko jest możliwe pod warunkiem przejścia na nową technologię transmisji danych.

• Jak pani sobie radzi zajmując pierwsze kierownicze stanowisko w swojej karierze?

Jestem, można powiedzieć, wychowanką tej spółdzielni, bo pracuję w niej od lat. Będę musiała przyzwyczaić się do tego, że moi koledzy stali się podwładnymi, ale na pewno sobie z tym poradzimy. Jako absolwentka I LO w Lublinie, którego dewizą jest kształcenie ludzi z pasją, mam nadzieję, że tej dewizy, także na tym stanowisku, dotrzymam.