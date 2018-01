Nowe autobusy dla Puław dostarczy MAN. Umowa podpisana

Przetarg na dostawę 13 niskopodłogowych, klimatyzowanych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach wygrała firma MAN. Umowa pomiędzy miastem, a producentem pojazdów została już podpisana. Jej wartość to prawie 14 mln złotych.

Niemiecki producent autobusów był jedynym oferentem w ogłoszonym przez MZK przetargu. Dla Puław wyprodukuje i dostarczy w sumie 13 pojazdów, w tym 10 dużych i 3 średnie. Te pierwsze będą mogły zabrać do 90 pasażerów, drugie - do 75. Ich łączny koszt to ponad 13,8 mln zł. Autobusy zostaną wyprodukowane w polskiej fabryce firmy, w Sadach niedaleko Poznania.

Pod koniec grudnia w puławskim ratuszu władze Puław, MZK oraz przedstawiciele dyrekcji MAN podpisali umowę. Dzięki niej nowe miejskie, niskopodłogowe, klimatyzowane autobusy "Lion's City" w niebiesko-czerwonych barwach zobaczymy już w połowie roku. Każdy z pojazdów, zgodnie z zamówieniem, będzie napędzany silnikiem diesla z normą emisji spalin Euro6.

Zakup niskopodłogowców dla Puław został wsparty unijnym dofinansowaniem (65 proc.) w ramach projektu dotyczącego rozwoju zrównoważonego transportu dla miasta i okolicznych gmin. W jego ramach MZK kupi również 3 kolejne autobusy w klasie mini (do 45 pasażerów), a także pojazd serwisowy. Ponadto wyremontowane zostaną przystanki, a na wielu z ich zamontowane zostaną biletomaty i elektroniczne tablice. Zmiany czekają także jeżdżące już po puławskich drogach solbusy. Na ich dachach znajdą się instalacje fotowoltaiczne, które mają obniżyć zużycie paliwa podczas korzystania z klimatyzacji. Łączna wartość wszystkich tych inwestycji przekracza 25 mln złotych.