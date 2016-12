Nowe lodowisko w Puławach już otwarte. "Jest fantastyczna atmosfera" (zdjęcia)

Była muzyka, kolorowe światła, konkursy oraz pokaz łyżwiarstwa figurowego w wykonaniu mistrzyni Doroty Pieńkoś. We wtorek nowe, sztuczne lodowisko MOSiR w Puławach zostało oficjalnie otwarte dla mieszkańców.

Tuż przed godziną 16 w kolejce do nowej wypożyczalni stało już ponad sto osób. Nowy obiekt sportowy w Puławach otworzył prezydent Janusz Grobel. Tuż po przecięciu wstęgi, z tafli zjechała maszyna do czyszczenia lodu, z głośników popłynęła muzyka, a na lód wkroczyła najbardziej utalentowana lubelska łyżwiarka Dorota Pieńkoś. Technika, którą zademonstrowała jest poza zasięgiem większości śmiertelników, a kolejne piruety były nagradzane brawami.

– Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Miałam okazję w swoim życiu otwierać wiele lodowisk, ale to jest naprawdę wyjątkowe, ma bardzo dobrą taflę lodową i poza tym jest fantastyczna atmosfera, nic więcej nie trzeba – powiedziała tuż po zakończeniu pokazu była wicemistrzyni Europy. – Zapraszam wszystkich, aby posmakować jazdy na łyżwach – dodała, zachęcając do tego, aby dzieci przygodę z łyżwiarstwem zaczynały jak najwcześniej. – Mówi się, że trzecia, czwarta zima to już odpowiedni czas, jeśli chcemy wychować zawodnika. Dzieci bardzo szybko się uczą – zapewnia Dorota Pieńkoś.

Prawdopodobnie lekcje nauki jazdy na łyżwach będą możliwe już podczas najbliższych ferii. – Dyrektor MOSiR-u już rozmawia z potencjalnymi kandydatami, którzy taką naukę jazdy będą mogli prowadzić. Chcielibyśmy, żeby młodzież z tej możliwości skorzystała, szczególnie w okresie ferii, gdy ma więcej czasu. Cieszę się, że nie tylko sporty letnie, czy te pod dachem, ale również dla sportów zimowych Puławy mają już swoją ofertę – mówił prezydent Janusz Grobel.

Sztuczne lodowiska na ogół otwierane są w grudniu, a zamykane w marcu. Wszystko zależy od pogody. Optymalną temperaturą jest taka, która nie przekracza 5 stopni Celsjusza. Puławskie lodowisko da się utrzymać do 10 stopni, ale im cieplej za oknem, tym jest to droższe.

Lodowisko w Puławach - cennik i godziny otwarcia

Bilet normalny upoważniający do dwugodzinnej jazdy kosztuje 6 złotych, ulgowy kupimy za 4 złote, a grupy zorganizowane mogą wejść na lód już za 2 złote od osoby. Na miejscu można wypożyczyć łyżwy (6 zł). Szczegóły dotyczące cen oraz regulaminu można znaleźć na stronie MOSiR w Puławach.

Lodowisko od poniedziałku do piątku będzie otwarte w godz. 15-21, a w soboty i niedziele dodatkowo od 10 do 14.