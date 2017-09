Nowe wozy dla strażaków z Bałtowa i Żyrzyna

Jeszcze w tym roku trafi na ich wyposażenie nowy wóz ratowniczo-gaśniczy marki Iveco z napędem na cztery koła. W wyniku przetargu wyłoniono już jego dostawcę, którym została firma z Bielska-Białej. Samochód z pełnym wyposażeniem i zabudową będzie kosztował niecałe 800 tysięcy złotych, z czego połowę sfinansowała gmina, a drugą połowę krajowy zarząd OSP.

W bałtowskiej jednostce znajdzie się w listopadzie. Wtedy strażacy z tej miejscowości oddadzą gminie kilkunastoletni wóz, którego używali od roku, a ta przekaże go jednostce w Skrudkach. Dzięki temu strażacy z tej ostatniej OSP będę mogli zezłomować lub sprzedać leciwego stara.

Na nowy wóz czekają także ochotnicy z Żyrzyna, którzy już w październiku otrzymają napędzanego na dwie osie MAN-a. Jego zakup to efekt realizacji unijnego projektu, za który odpowiada zarząd województwa oraz wojewódzki zarząd OSP. W efekcie gminny samorząd do auta za ok. 850 tys. zł dołożył jedynie 15 procent tej sumy.