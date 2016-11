Nowy portal gminy Puławy da nowe możliwości

Mieszkańcy gminy za dwa lata będą mogli korzystać z nowego portalu, który ma usprawnić komunikację z urzędem. Wartość projektu, o który starają się władze sięga 450 tys. złotych. To, czy urząd zdobędzie pieniądze, okaże się w przyszłym roku.

Jeśli gminie uda się pozyskać środki na wdrożenie projektu „Cyfrowe Lubelskie”, jej mieszkańcy dostaną nowe możliwości kontaktu z Urzędem Gminy. Przykładowo, każdy obywatel będzie mógł założyć profil na nowym „portalu interesanta”, a tam obejrzeć aktualny stan swoich spraw, czy należności. Przez takie internetowe konto będzie można podejrzeć, czy urzędnicy zajęli się już np. wnioskiem o wydanie pozwolenia na ścięcie drzewa, czasowe zajęcie kawałka drogi, czy przekształcenie działki. Sprawdzić będzie można także aktualny stan zadłużenia wobec gminy, przejrzeć swoje wpłaty (np. podatku od nieruchomości, czy opłatę za śmieci) itp. Nowością będzie także możliwość płatności on-line oraz dostęp do planu zagospodarowania przestrzennego.

– Klikając na daną działkę, interesanci otrzymają informację o jej przeznaczeniu. Warto wspomnieć także o tym, że na portalu będzie także specjalna mapa gminy służąca do wskazywania urzędowi miejsc, których doszło do różnego rodzaju usterek w gminnej infrastrukturze. Przykładowo, jeśli ktoś zauważy nie świecącą się lampę, czy dziurę w nawierzchni drogi, będzie mógł to miejsca opisać i wskazać z dużą dokładnością – tłumaczy Paweł Kamola, sekretarz gminy Puławy.

Nowa inwestycja w cyfryzację urzędu według wstępnych wyliczeń ma kosztować około 450 tys. złotych, z czego wkład własny gminy wyniesie 15 procent, czyli około 70 tys. złotych. Dokładny koszt będzie znany po przetargu. Jeśli złożony w połowie października wniosek zostanie pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski, nowy portal internetowy w ramach projektu „Cyfrowe Lubelskie” pojawi się w sieci w połowie 2018 roku.