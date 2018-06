Obligacje na ratunek inwestycjom gminy. Podatki pójdą w górę?

Stałe fragmenty gry tajną bronią reprezentacji Polski? 0 0

– To część gry i trudno wyliczać, ile czasu temu poświęcamy. Na każdym treningu w Soczi pracujemy nad stałymi fragmentami gry w różnym wymiarze. Robimy to i z przeciwnikiem, i bez przeciwnika. Zwracamy na to uwagę i zdajemy sobie sprawę, jak one wyglądają u rywali – tak szef banku informacji reprezentacji Polski Hubert Małowiejski odpowiedział na pytanie o ćwiczenie stałych fragmentów gry na treningach.