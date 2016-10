Opóźnienia w budowie szkoły w Kazimierzu Dolnym. Zdążą do września?

Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym może przedłużyć się nawet o kilka miesięcy. Chodzi o zabezpieczenie skarpy i związane z nią zmiany w projekcie, nad którymi pracuje firma Archistudio Studniarek Pilinkiewicz z Katowic, generalny projektant tej inwestycji

O opóźnieniach w budowie poinformował nas jeden z mieszkańców miasteczka. – Pracuję w jednej z firm podwykonawczych. Nie ma szans na to, by szkoła została ukończona w tym roku. Może też nie ma szans, by nasze dzieci rozpoczęły naukę we wrześniu 2017! – czytamy w e-mailu przesłanym do naszej redakcji. – A wszystko to z powodu skarpy. Budowa dobiega końca, a zabezpieczenie skarpy nawet się nie rozpoczęło i prędko się nie rozpocznie, bo trzeba dokonać zmian w projekcie – twierdzi nasz Czytelnik.

Sprawdziliśmy, na jakim etapie jest budowa. – Rzeczywiście zakończenie prac może przesunąć się o kilka miesięcy – potwierdza Andrzej Pisula, burmistrz Kazimierza Dolnego. – Kiedy nowy projekt zabezpieczenia skarpy będzie już gotowy, będziemy musieli uzyskać pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w Puławach, a także opinię konserwatora zabytków. Dotacja z budżetu państwa nie jest jednak zagrożona, te pieniądze już zostały przesunięte.

Dodaje, że dla gminy oznacza to jednak większe koszty ze względu na dłuższy okres dzierżawy kontenerów, w których teraz uczą się dzieci.

Co na to projektant? – Opóźnienia wynikają z przyczyn obiektywnych. Na mapach, które dostaliśmy od poprzedniego burmistrza skarpa miała w tym miejscu inny kształt. Podczas pomiarów geodezyjnych okazało się, że są różnice – tłumaczy Tomasz Studniarek z firmy Archistudio Studniarek Pilinkiewicz. – Projekt zmian jest już na ukończeniu. Budynek powinien być gotowy jeszcze w tym roku, aby można było rozpocząć jego wyposażanie. Co do zabezpieczenia skarpy – termin zakończenia nie jest jeszcze znany. Zaznacza, że w czasie trzech miesięcy, które zostały do końca roku, można wykonać jeszcze wiele prac.

Cztery lata temu budynek szkoły został zniszczony przez wybuch gazu. Od tamtej pory dzieci uczą się w tymczasowej szkole kontenerowej.