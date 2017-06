Jak mówi dyrektor ośrodka Antoni Rękas, zjeżdżalnie zostały odnowione. Na bieżąco przechodzą także kontrole bezpieczeństwa. Cennik od ubiegłego roku nie zmieni się. Bilet całodniowy to koszt 12 zł (normalny), po godz. 15 wejdziemy za połowę tej ceny.

Nowości technicznych w tym sezonie nie będzie. Z uwagi na wysoką frekwencję, MOSiR chętnie powiększyłby ten obiekt, dobudowując do niego kolejne baseny. Obecnie nie jest to jednak możliwe.

– Problemem nie są pieniądze, bo te na pewno by się znalazły, ale ogranicza nas las, który należy do IUNG i Nadleśnictwa Puławy. Bez ich zgody nie możemy wycinać drzew, a na dodatek jest to obszar Natury 2000. Gdyby nie to, już dawno zbudowalibyśmy nową pływalnię i powiększyli teren rekreacyjny – tłumaczy dyrektor Rękas.