Paczki pojechały do Rodaków na Wschodzie

Ponad 400 paczek z powiatu puławskiego trafi do Polaków w obwodzie łuckim na Ukrainie. Nasi rodacy za granicą otrzymają m.in. żywność, książki i zabawki. W każdym kartonie znajdą również list z życzeniami, opłatek i laurki. To efekt akcji „Polacy-Rodakom”.

Zbiórka darów trwała od połowy października do 1 grudnia. Potem zebrane produkty były dzielone i pakowane. W niedzielę 11 grudnia część paczek zgromadzonych w Pałacu Czartoryskich trafiła do busa polskiego konsula, który zawiózł je do obwodu łuckiego na Ukrainie. Takich kursów w grudniu i styczniu będzie więcej, bo tylko z powiatu puławskiego udało się wypełnić ponad 400 paczek. Do tego należy doliczyć kolejne 300 z powiatów ryckiego i opolskiego. W akcji „Polacy-Rodakom” udział biorą także większe ośrodki m.in. Lublin i Kraków, a wśród powiatów: łukowski, lubartowski i leżajski.

Kartony ze świątecznymi prezentami do końca stycznia trafią do około czterech tysięcy polskich rodzin na Ukrainie, Białorusi, a nawet na rosyjskiej Syberii. W Puławach akcję, której inicjatorem i pomysłodawcą jest senator Stanisław Gogacz, koordynuje prezes stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” Artur Kwapiński. – W paczkach nasi rodacy znajdą konserwy, cukier, mąkę, kaszę, ryż, makaron, olej, słodycze, płatki śniadaniowe, maskotki, książki dla dzieci i dorosłych, a także opłatek, laurki od przedszkolaków i list z życzeniami – wymienia.

Większość kartonów oznaczonych biało-czerwoną flagą trafi do kościołów, gdzie będą czekać na polskie rodziny. Akcja „Polacy-Rodakom” trwa od 1999 roku, a w charytatywną pomoc angażują się szkoły, przedsiębiorstwa, samorządowcy, księża i służba dyplomatyczna.