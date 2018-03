Palmy, baranki, pisanki - artyści ludowi gotowi na Wielkanoc

- To wszystko jest dość proste, ale czasochłonne. W tym roku postanowiłam zrobić baranki z masy solnej. Doskonale nadają się na ozdobę np. do pokoju dziecięcego czy na kuchenne okno. Wykonanie jednego zajmuje około dwóch godzin - mówi Ewa Wójcik, jedna z artystek, która do KTL należy już od czterech lat. Jak sama przyznaje, jej ulubionymi ozdobami są aniołki. - Zawsze je prezentuje, to jest taka myśl przewodnia tegorocznego kiermaszu - dodaje.

Przy innymi stoliku można znaleźć wyjątkowe palmy, czy elementy wykonane na szydełku. - Wszystkiego jest po trochu. Najbardziej zadowolona jestem z palm, bo niedawno nauczyłam się je wykonywać, a także z szydełkowych rękawiczek. Na kiermaszu wystawiam je po raz pierwszy - mówi Zofia Szczypa. Swoje produkty pokazała także Jadwiga Wawer, jedna z najbardziej doświadczonych artystek z klubu twórców. Jej tegoroczną nowością są kolorowe palmy z bibuły. Ich wykonanie wymaga czasu. W ciągu jednego wieczora powstają zaledwie dwie sztuki.

Stoiska ze świątecznymi ozdobami od KTL od piątku do niedzieli będzie można znaleźć w Puławskiej Galerii Sztuki, czyli pawilonie Domu Chemika (wejście od strony ul. Wojska Polskiego). W poniedziałek i wtorek mistrzowie rękodzieła z Puław i okolic, przeniosą się ze swoimi wyrobami do Galerii Zielonej.

Ostatnią okazją do nabycia oryginalnych przedmiotów będzie czwartek, 22 marca, gdzie miłośnicy tego typu sztuki będą mieli okazję odnaleźć ją w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy ul. Czartoryskich. Każda z wystaw będzie dostępna od godz. 10:00 do 18:00.