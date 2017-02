Pędził 139 km/h przez miasto. Stracił prawo jazdy

Do zdarzenia doszło w weekend na ulicy Piaskowej w Puławach. Miejsce to widnieje na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jako niebezpieczne w ruchu drogowym, dlatego funkcjonariusze dokonywali tam kontroli prędkości. Okazało się, że kierowcy rzeczywiście nie stosują się do ograniczeń. Niedługo po rozpoczęciu akcji 23-latek z volvo mknął przez Piaskową z prędkością 139 km/h.

- Mieszkaniec Dęblina został ukarany wysokim mandatem oraz punktami karnymi. Zatrzymano mu też prawo jazdy na trzy miesięce - mówi młodszy aspirant Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.