Piłkarze Wisły Puławy przekonują, że kopanie piłki ciekawsze niż komputer

Piłkarze podczas spotkań z uczniami puławskich szkół byli zasypywani pytaniami m.in. o to jak się odżywiają, jak trenują, czy ile zarabiają. Dzieci miały okazję bliżej poznać zawodników, zobaczyć kilka piłkarskich sztuczek oraz wziąć udział w konkursach i zabawach z piłką.

– Dzięki takim spotkaniom, a SP nr 11 to już szósta szkoła, którą odwiedzamy, promujemy sport, piłkę nożną oraz nasz klub. Możliwość zadawania pytań sprawia, że nasza drużyna jest tym dzieciakom bliższa. Poza tym chcemy im pokazać, że sport może być atrakcyjniejszą formą spędzania czasu, niż komputer, telefon, czy media społecznościowe – mówi Wojciech Antosz z klubu Wisła Puławy, z którym w szkole tym razem pojawili się piłkarze: Arkadiusz Maksymiuk, Dawid Pożak i Adam Patora oraz kierownik drużyny, Ireneusz Rybicki.

Kontakt z uczniami w przyszłości może zaowocować większym zainteresowaniem młodzieży klubem, wyższą frekwencją na meczach oraz udziałem w juniorskich drużynach piłkarskich Wisły. Takie inicjatywy popierają także nauczyciele i dyrektorzy szkół.

– Piłkarze nożni są dzisiaj u nas po raz pierwszy. Uważam, że to jest bardzo fajne, bo propagują sport. My też możemy wspierać tę aktywność, bo mamy nowe boiska, a takie spotkania, jak to, zaprocentują w przyszłości z korzyścią dla samej młodzieży, jak i dla klubu Wisły Puławy – mówi Mirosław Kamola, dyrektor SP nr 11.

Podczas przerwy w rozgrywkach Wiślacy mają zamiar spotkać się z kolejnymi szkołami. W planach są puławskie gimnazja, ale także placówki położone w całym powiecie puławskim. Uczniowie, poza możliwością kontaktu z pierwszoligowcami, otrzymują od klubu prezenty, m.in. szaliki, koszulki i piłki z podpisami zawodników.