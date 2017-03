Po pijanemu spowodował kolizję i uciekł z miejsca

Do zdarzenia doszło po południu w Dęblinie. Kierowca volvo doprowadził do zderzenia z bmw i uciekł. Policjanci natychmiast zaczęli jego poszukiwania i szybko odnaleźli pojazd na ulicy Wiślanej. Kierowca volvo ponownie rzucił się do ucieczki, ale po kilkuset metrach pościgu został zatrzymany. Okazało się, że 28-latek miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

- Za jazdę po pijanemu kierowcy grozi kara do 2 lat więzienia. Dodatkowo odpowie też za spowodowanie kolizji, za co grozi mu grzywna do 5 tysięcy złotych - mówi kom. Jacek Wójcik z Komendy Powiatowej Policji w Rykach.