Poszukiwany wpadł w taksówce

Do zatrzymania poszukiwanego doszło w piątek, 13 stycznia, gdy ten razem ze swoją dziewczyną jechał taksówką. Policjanci próbowali go namierzyć odkąd Sąd Rejonowy w Puławach wydał kilka nakazów jego zatrzymania, m.in. do odbycia kary pozbawienia wolności za dokonanie rozboju.

Gdy otrzymali informacje o jego położeniu, ruszyli we wskazane miejsce. Mężczyzna był zaskoczony akcją policji. Następnego dnia, jak przyznał, miał zamiar wyjechać za granicę. 26-latek będzie musiał jednak zrewidować swoje plany, bo na razie czeka go pobyt w Zakładzie Karnym.