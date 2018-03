Poważne opóźnienie w budowie. Kiedy pojedziemy obwodnicą Puław?

Pod koniec lutego opóźnienie względem przyjętego harmonogramu budowy wynosiło ok. 5-6 procent. Wykonawca prosi inwestora o więcej czasu na dokończenie prac. Na zdjęciu: poszerzony wiadukt nad linią kolejową oraz nowa droga prowadząca do ZA

Do końca kwietnia zostało tylko półtora miesiąca. Zgodnie z harmonogramem, pod koniec lutego trasa powinna być gotowa w prawie 99 procentach. Realnie wykonano niecałe 94. Brakuje m.in. ostatniej, ścieralnej warstwy nawierzchni, montażu ekranów akustyczych, barier, czy oznakowania. Cały czas trwają także prace przy moście na drodze dojazdowej do Zakładów Azotowych.

O to, kiedy ostatecznie pojedziemy nową obwodnicą w całości, zapytaliśmy Emila Ochnio, inżyniera kontraktu. – Jeśli warunki atmosferyczne na to pozwolą, wykonawca szybko nadrobi opóźnienie. Potwierdzam natomiast, że Energopol Szczecin złożył roszczenia czasowe i finansowe. Jako powód wniosku o zmianę terminu zakończenia prac wskazano niekorzystne warunki pogodowe, z jakimi mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku, szczególnie jesienią.

Zgodę na zmianę terminu zakończenia prac może wydać Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. – Analizujemy to na bieżąco, ale obecnie jest jeszcze za wcześnie, żeby można było mówić o konkretnych datach. Jeśli podejmiemy decyzję i podpiszemy z wykonawcą odpowiedni aneks do umowy, poinformujemy o tym – zapowiada Krzysztof Nalewajko, rzecznik GDDKiA w Lublinie.

Jak uzupełnia Emil Ochnio, przewidywany termin rozpatrzenia złożonych roszczeń to koniec marca lub początek kwietnia. Wtedy powinniśmy poznać ewentualny drugi termin zakończenia prac oraz koszty związane z przedłużeniem robót. Inżynier kontraktu przyznaje, że nadal realne jest oddanie obwodnicy Puław, czyli fragmentu S12, w pierwszej połowie roku. – Chciałbym, żeby udało się to jeszcze przed wakacjami – mówi.

Przypominamy, że nowa droga ekspresowa połączy most im. Jana Pawła II na Wiśle z węzłem „Kurów-Zachód” w okolicach miejscowości Sielce. Jest to tzw. drugi etap obwodnicy Puław, który poprawi komfort i czas podróży z Lublina do Radomia. Nowy fragment S12 uwolni od ciężarówek szereg mniejszych miejscowości oraz wyłączy ruch w stronę ZA.