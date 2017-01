Powiat puławski: Kto dostanie pieniądze na zieloną energię?

Mieszkańcy Puław nie otrzymają unijnych środków na wymianę pieców centralnego ogrzewania, czy montaż solarów. Miejski wniosek otrzymał za mało punktów i został odrzucony przez Urząd Marszałkowski. Środki trafią natomiast do Baranowa, gminy Puławy, Kurowa, Końskowoli, Żyrzyna, Nałęczowa i Wąwolnicy.

Gminy leżące w powiecie puławskim na OZE, czyli odnawialne źródła energii, takie jak kotły na biomasę, fotowoltaikę, czy solary otrzymają ponad 20 mln złotych, a zainwestują blisko 30 mln zł. Wśród nich największym beneficjentem unijnego projektu będzie gmina Końskowola, która otrzyma na ten cel około 4,7 mln złotych. Na kolejnych miejscach jest Nałęczów (3,9 mln), gmina Puławy (3,8 mln) i Kurów (3,7 mln), a następnie Żyrzyn (2,8 mln), Baranów (prawie 1,5 mln) i Wąwolnica (1 mln).

Niestety miasto Puławy, które liczyło na dofinansowanie w wysokości 1,8 mln złotych, tych pieniędzy nie dostanie. Liczba punktów, jakie zdobył wniosek przygotowany przez miejskich urzędników była niewystarczająca. Jak tłumaczy Robert Domański, kierownik Wydziału Rozwoju Miasta, w większości kryteriów puławski wniosek zdobył maksymalną liczbę punktów. Zaważyła cena jednostkowa poszczególnych instalacji.

– Nie chcieliśmy, żeby nasi mieszkańcy otrzymali najtańszą chińszczyznę, bo ten sprzęt miał im służyć nawet przez 20 lat. W związku z tym zaproponowaliśmy instalacje ze średniej półki cenowej. Jak się okazało, więcej punktów zdobyły te wnioski, w których cena nie gwarantowała jakości. W efekcie nasze miasto tej dotacji nie otrzyma – przyznaje Domański.

Co ciekawe, po raz pierwszy w historii tego rodzaju konkursów w lubelskim Urzędzie Marszałkowskim, dla części gmin przeprowadzono losowanie. Doszło do tego dlatego, że po ocenie wniosków i stworzeniu listy beneficjentów, do rozdysponowania pozostało jeszcze dodatkowe 50 mln złotych, a duża część z tych pozostałych samorządów, miała taką samą ilość punktów. Spośród nich wylosowano łącznie 18 wniosków, wśród których znalazły się te z Końskowoli i Kurowa (wniosek miasta Puławy nie brał udziału w losowaniu).

W sumie Urząd Marszałkowski na inwestycje w OZE w grudniu i styczniu rozdysponował dotacje w wysokości 350 mln złotych.