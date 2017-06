Powiat puławski ma 150 lat. Wręczyli odznaki za zasługi

Wśród pierwszych odznaczonych nowym wyróżnieniem, odznaką "zasłużonego dla powiatu puławskiego", znalazło się 16 osób. Są to: Bożena Furtak, Mirosław Grzęda, Sławomir Kamiński, Wanda Konopińska-Michalak, Barbara Miluska, Paweł Nakonieczny, Irena Pilaszewska, Aleksandra Rolska, Małgorzata Sadurska, Krzysztof Szulowski, Tadeusz Szyszko, Edward Ślusarczyk, Henryk Wieczorek, Jerzy Witaszek, Bohdan Zadura i Marian Żaba. Więszkość z nich w piątek pojawiła się w pałacu i odebrała z rąk starosty Witolda Popiołka pamiątkowy dyplom i odznakę.

Głos w imieniu nagrodzonych zabrała Bożena Furtak, która w przeszłości pełniła funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli. Na początku lat 90-tych była także radną rady powiatu puławskiego.

– Nigdy nie myślimy o tym, że to co robimy zostanie zauważone i docenione, ale skoro tak się dzieje, ogarnia nas wielka radość. (...) Nadaną mi dzisiaj odznakę traktuję jako wielki zaszczyt, wielki honor i z całego serca dziękuję – mówiła, przyznając, że nadal miło wspomina pierwszą kadencję w radzie powiatu, podczas której sesje trwały nawet do godziny 3 nad ranem.

Krótkie przemówienie w imieniu radnych Rady Miasta Puławy wygłosił także wiceprzewodniczący Ryszard Ścibior. Podkreślił, że współpraca pomiędzy obydwoma samorządami układa się bardzo dobrze i pogratulował zarządowi powiatu jubileuszu.

O uroczystości mówił także starosta. – Nasz powiat ma już 150 lat, w swojej historii przechodził różne etapy, ale ciągle trwał, nawet gdy kraj znajdował się pod zaborami. Od ostatniej reformy funkcjonuje wspólnie z 11 gminami, z którymi tworzymy dzisiaj wspaniałą społeczność – mówił Witold Popiołek.

Zgromadzeni w Sali Kongresowej mieli okazję obejrzeć także film o historii i współczesności powiatu, poznać jego dzieje oraz posłuchać recitalu Basi Stępniak-Wilk pt. "Muzyczna Bombonierka".